Marchi: «Una scandalosa gestione dell'emergenza»

segue dalla prima paginaPresidente, che è successo?«Mercoledì sera avevo una cena a casa mia a Cortina e ho avuto un bel po' di problemi a far arrivare gli ospiti, anche io sono rimasto bloccato. Alla fine l'abbiamo presa con filosofia visto che eravamo tutti in vacanza. Ma mi chiedo invece da cittadino, come si fa a essere così impreparati? E poi vogliono organizzare i Mondiali di sci».Come sono arrivati i suoi ospiti?«Con tutti i mezzi, anche a piedi. Per fortuna avevamo organizzato anche una navetta dal centro della città, una jeep...