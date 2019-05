Maratona di Trieste, in corsa anche 5 campioni africani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTRIESTE Alla fine i corridori africani professionisti ci saranno, alla Trieste Half Marathon, la mezza maratona che partirà domenica 5 aprile da Aurisina, sul Carso, per concludersi in piazza Unità d'Italia a Trieste. L'organizzazione, che inizialmente - sollevando un mare di polemiche - non aveva invitato top runner africani (ma qualunque atleta poteva comunque iscriversi a titolo personale), per denunciare i casi di sfruttamento di atleti professionisti neri sottopagati da manager poco seri, ha infine invitato 5 top runner africani,...