VENEZIA Sara Moretto e Daniela Sbrollini. E magari una bicicletta. I renziani di Italia Viva non hanno cambiato idea: alle Regionali del 20 e 21 settembre in Veneto correranno fuori dell'alleanza del centrosinistra, non necessariamente da soli perché l'ipotesi è di coinvolgere almeno un'altra formazione politica (l'idea, appunto, della bicicletta, cioè una lista con i simboli di due partiti nella lunetta inferiore), e con un proprio candidato. Chi? Ieri, saputo del debutto nazionale di Orietta Salemi nella videoconferenza sulla pagina Facebook di Italia Viva, i più hanno pensato che la consigliera regionale veronese avesse sciolto le riserve e accettato di candidarsi a governatrice. In realtà i renziani stanno valutando un'altra opzione, quella di candidare a presidente della Regione uno dei tre parlamentari. Il veronese Davide Bendinelli, che oltre a deputato è anche sindaco di Garda, ha declinato. E così in ballo rimangono la vicentina Daniela Sbrollini e la veneziana Sara Moretto. E pare che sia quest'ultima la più gettonata. Orietta Salemi, invece, si ripresenterà in lista per tornare a Palazzo Ferro Fini.

Nessuna possibilità, comunque, di tornare in alleanza con il Partito Democratico. «Non chiedete a noi perché il centrosinistra alle Regionali si presenta diviso - ha detto il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato - È il Partito Democratico che in Puglia ha candidato Michele Emiliano, nella consapevolezza che noi non l'avremmo mai votato. Se qualcuno dice che stiamo mettendo a rischio la vittoria del centrosinistra in Veneto va ricoverato, il presidente sarà Zaia, il Pd ha scelto un candidato debole e troppo di sinistra». Nessuno sconto ad Arturo Lorenzoni, candidato appunto del centrosinistra in Veneto, e men che meno agli ex compagni di partito dem: «Non abbiamo nessun contratto col Pd per cui loro scelgono e noi subiamo». Del Veneto, Rosato ha detto che «è una regione che richiede molti investimenti per le sue infrastrutture: per il porto, per il completamento della rete autostradale e ferroviaria, per dare gli strumenti e la fiducia necessaria per far ripartire l'economia». (al.va.)

