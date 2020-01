MANOVRE

VENEZIA Elezioni regionali, dopo la pausa natalizia i partiti e i movimenti scaldano i motori in vista della preparazione delle liste. Paradossalmente, gli unici a restare fermi sono i leghisti con il governatore Luca Zaia che non ha ancora detto, benché sia dato per scontato, se si ricandiderà.

CENTROSINISTRA

Ieri pomeriggio a Padova, nella sede del Pd, si sono incontrate due delegazioni del centrosinistra. Quella del Partito Democratico (il segretario Alessandro Bisato, Vanessa Camani, il capogruppo in Regione Stefano Fracasso, il presidente del partito Giovanni Tonella, l'assessore padovano Antonio Bressa) e quella del raggruppamento di civiche Il Veneto che vogliamo (il vicesindaco di Padova Arturo Lorenzoni, Marco Carrai, Andrea Ragona, Dario Brollo, la consigliera regionale Cristina Guarda). In attesa del tavolo di tutto il centrosinistra convocato per martedì, Pd e civici hanno concordato sulla necessità di stare assieme, di allargare la coalizione, di individuare le modalità per trovare il migliore candidato governatore possibile. Le primarie? Potrebbero anche non farsi, perché il rischio è che siano divisive, dipende da come evolverà il confronto. Ieri non si sono fatti nomi di possibili candidati, pur sapendo che Lorenzoni è in sempre più in ballo e che l'ala dem che non intende cedere ai civici la candidatura (e che dubita del reale peso elettorale de Il Veneto che vogliamo, considerato troppo padovano e troppo a sinistra) punta su Fracasso. Resta il fatto che il segretario nazionale del Pd Zingaretti ha detto di voler aprire a sardine, società civile, ecologisti e dunque la strada non può che essere quella del dialogo.

FORZA ITALIA

Il nuovo coordinatore regionale di Forza Italia Michele Zuin, nominato dopo le dimissioni di Davide Bendinelli, è deciso a non perdere tempo. Quindi, senza aspettare la data delle elezioni regionali e la presentazione delle liste, alcune scelte saranno compiute subito: venerdì riunione di partito a Padova per lanciare subito i primi candidati al consiglio regionale in ciascuna provincia. Obiettivo: partire il prima possibile - dice Zuin - con la campagna elettorale e la presenza nei territori.

PARTITO DEI VENETI

L'obiettivo del Partito dei Veneti, la nuova formazione che ha messo assieme la galassia autonomista, è ambizioso: arrivare terzi dopo Zaia e il centrosinistra. E, se possibile, ottenere il 10 per cento dei consensi, più del Movimento 5 Stelle. Il tutto in ottica 2025. «Non vogliamo che la nostra candidatura sia percepita contro il presidente Luca Zaia - dice Alessio Morosin - ma migliore di Zaia perché noi sull'autonomia non ci fermeremo, il governatore è stato costretto a farlo, noi no. E comunque il nostro obiettivo è il 2025, o anche prima, comunque quando Zaia non potrà ripresentarsi». Il candidato governatore? «Non il sottoscritto - dice Morosin - io correrò come candidato consigliere regionale. Quanto al candidato governatore, abbiamo almeno cinque nomi di persone autorevoli, stimate e in grado di fare una buona corsa».

MOVIMENTO 5 STELLE

Dopo aver detto no a una alleanza con il Partito Democratico in Veneto, il M5s è pronto con le Regionarie per scegliere i candidati consiglieri in ogni provincia. Sabato, intanto, all'hotel Piroga a Selvazzano Dentro (Padova), si terrà una assemblea regionale. Nessuna anticipazione, al momento, su chi sarà il candidato governatore in caso di corsa solitaria come avvenne nel 2015 con Jacopo Berti.

Alda Vanzan

