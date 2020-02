MANOVRE

VENEZIA Doveva essere il lunedì risolutorio, quello degli incontri in grado di sbrogliare la matassa e cominciare a delineare la campagna elettorale per Palazzo Balbi. Invece per il centrosinistra è stato il lunedì dei rinvii: la prevista riunione della direzione regionale del Pd non si è tenuta (adesso è in calendario per venerdì 14, un san Valentino in via Beato Pellegrino) e ugualmente è saltato l'incontro tra le quattro anime dell'ipotetico costituendo terzo polo (Azione, Italia Viva, +Europa, Psi) per l'indisponibilità del calendiano Federico Vantini. La novità della giornata è che il vicentino Giacomo Possamai, elogiato e chiamato in causa dal sottosegretario Achille Variati, ha ringraziato ma si è tirato indietro: disponibile sì a candidarsi, ma solo come semplice consigliere regionale, non certo a governatore. E il ticket con il civico Arturo Lorenzoni? Benché giovane, la risposta al riguardo di Possamai è da politico navigato: «Io mi sfilo dall'ipotesi di governatore, il tema adesso è trovare il candidato della coalizione». Una coalizione con o senza renziani e calendiani? «Per me dovrebbe essere la più larga possibile, da Coalizione Civica a Italia Viva».

LA LETTERA

Possamai ieri ha diffuso un comunicato in puro politichese per dire, appunto, che non intende candidarsi alla presidenza della Regione, ma glissando sull'ipotesi del ticket. Ecco il testo: «Ringrazio chi ha avuto parole di stima e di incoraggiamento per me in questi giorni: non solo Achille Variati ed Otello Dalla Rosa ma anche i tanti amministratori locali, militanti ed amici con cui ho avuto la possibilità di parlare e di confrontarmi. Ci sono temi importantissimi su cui avrei molte cose da dire, con l'obiettivo di smascherare il grande bluff del Veneto terra felice, costruito dalla comunicazione di Zaia, e di pensare ad una proposta di radicale innovazione per la nostra Regione: dalla drammatica situazione ambientale del nostro territorio al sistema sociosanitario sempre più in crisi, passando per la crisi di competitività ed attrattività del Veneto rispetto alle altre regioni del Nord. Ed è vero anche che serve un impegno delle nuove generazioni nelle istituzioni, tanto più in una Regione da cui i giovani sempre di più stanno scappando, ma dev'essere un impegno che non si improvvisa: ho sempre pensato che in politica sia fondamentale fare i passi giusti al momento giusto, prendendosi il tempo per maturare l'esperienza e la conoscenza necessarie. Per la serietà che riconosco a tutto questo voglio quindi costruire un percorso che abbia una misura più giusta e più sensata, che vede un mio impegno che parte dal territorio. Ma il centrosinistra non può più temporeggiare, non esiste più nessun alibi: per la candidatura a presidente abbiamo molte figure assolutamente autorevoli, con le capacità e la storia per sfidare in maniera credibile e competitiva la leadership di Luca Zaia. I nostri elettori e i nostri militanti ci chiedono di mettere in campo da subito non solo un candidato credibile ma anche un progetto sul Veneto che ci consenta di voltare pagina in Regione».

LA RICHIESTA

E come si individua il candidato governatore? Nel Pd si è tornato a parlare di primarie. «È fondamentale per la coalizione democratica e progressista e del civismo democratico - ha detto Giovanni Rolando, consigliere comunale a Vicenza e componente della direzione regionale del partito - avvalersi dello strumento delle primarie aperte a tutti gli elettori. Se si vuole giocare la partita dell'alternativa al presidente uscente della coalizione di destra, che da un quarto di secolo è al governo della Regione, occorre avere coraggio. E per favore non si dica che non c'è tempo. Conta la volontà politica».

M5S

Lunedì di rinvii anche per il M5s. «Per venire incontro alle esigenze di tanti che ci hanno scritto in questi giorni per chiedere una proroga delle candidature a causa di una difficoltà nel reperire i certificati richiesti in tempo, il termine per la chiusura delle candidature per le Regionarie di Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, e Veneto è stato prorogato fino alle ore 12 di giovedì 13 febbraio 2020».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA