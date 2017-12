CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MANOVREPORDENONE I giochi per chiudere le liste in vista delle elezioni politiche subiranno una decisa accelerata subito dopo le festività natalizie. In Friuli Venezia Giulia (dove il centrodestra viene dato in vantaggio dai sondaggi) inoltre c'è una variante in più: le elezioni regionali che si terranno neanche due mesi dopo l'appuntamento delle politiche. E quindi la possibilità per chi non dovesse rientrare nella corsa per il Parlamento di giocarsela alle regionali.IN CORSASette sono complessivamente (cinque alla Camera e due al Senato)...