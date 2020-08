VERSO IL VOTO

VENEZIA Il divieto di propaganda individuale rischia di far saltare il primo candidato nella Lega. Ieri sera il direttorio della Liga Veneta per Salvini premier è rimasto riunito fino a tardi per fare il punto sulle liste e sulle alleanze. Ma secondo le voci circolate ancora in giornata, il segretario Lorenzo Fontana sarebbe furioso per le violazioni riscontrate alla lettera che aveva inviato dieci giorni fa a tutti i responsabili provinciali, in particolare per quella commessa nella sua Verona: in bilico sarebbe così la riconferma di Enrico Corsi nella corsa per le Regionali.

LE AFFISSIONI

Il 28 luglio Fontana aveva diffuso agli iscritti la notizia della decisione assunta quattro giorni prima dall'organismo di cui fanno parte anche il governatore Luca Zaia, la senatrice Erika Stefani, l'assessore veneto Roberto Marcato e il capogruppo regionale Nicola Finco: «Divieto di qualsiasi forma di campagna elettorale personale finché non verranno definite le liste». Ma nel Veronese, perfino nel capoluogo scaligero lungo il centrale corso Milano, sono comunque apparse le affissioni di Corsi: manifesti 6 metri per 3, in cui il leghista di fatto si presenta agli elettori per la nuova tornata. L'analoga iniziativa nel Trevigiano della zaiana Sonia Brescacin, commissionata prima della prescrizione, non aveva suscitato tutto il malumore che ha invece generato l'operazione di Corsi in provincia di Verona, notoriamente interessata da frizioni fra le diverse anime leghiste.

IL CONSENSO

Il riposizionamento in lista Lega dell'ex assessore comunale e presidente di Ater a Verona, subentrato in Consiglio regionale all'inizio del 2019 all'allora sottosegretario Luca Coletto, starebbe dunque traballando. Per altre ragioni pare invece sfumata la candidatura di Simone Venturini, assessore alle Politiche sociali a Venezia, nella lista di Zaia Presidente. A frenare sarebbe stata la Lega provinciale e regionale, contraria a candidature laiche che potrebbero riscuotere un consenso inaspettato a scapito degli stessi leghisti della prima ora. La candidatura di Venturini avrebbe saldato ancora di più il patto tra il sindaco Luigi Brugnaro e Zaia, intercettando il voto del mondo cattolico e del volontariato al quale fa riferimento l'assessore, che correrà così alle Comunali come capolista del movimento Fucsia.

LE IPOTESI

Intanto la campagna elettorale si accende per le ipotesi fatte circolare ieri da Fabbrica politica, agenzia veronese di marketing politico che fa capo a Matteo Spigolon, ex leghista passato con i venetisti. «Zaia supera l'80 per cento e se si votasse domani solo cinque formazioni politiche piazzerebbero dei rappresentanti a palazzo Ferro Fini», ha annunciato il promotore, parlando di «indagine demoscopica telefonica a cui hanno risposto una rappresentanza degli aventi diritto al voto in Veneto». Del presunto sondaggio non sono però stati precisati i dettagli riguardanti il numero e le caratteristiche degli intervistati, né la tecnica usata e il margine di errore. Perplessità fra gli stessi zaian-leghisti per il modesto divario indicato fra Zaia Presidente (36,8%) e Lega (31,4%). Entusiasmo invece per Antonio Guadagnini, dato al 3,8% e già in aula (mentre il Movimento 5 Stelle resterebbe fuori): «Il Partito dei Veneti sarà la grande sorpresa, ma il risultato di Zaia è dopato da 135 dirette a reti unificate». Per la cronaca ieri Zaia, durante la conferenza stampa sul Covid, ha respinto le domande elettorali: «Non è questa la sede».

Angela Pederiva

