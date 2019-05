Mancano medici, non chirurghi Regione Veneto apre a 411 posti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Mancano medici, le università italiane non ne formano in quantità sufficiente. In Veneto i posti vacanti negli ospedali e nelle strutture della Sanità pubblica sono 1.300: un'emergenza nazionale che il governatore veneto Luca Zaia presenta come tale, soprattutto guardando al prossimo futuro. Tanto che, dopo il Veneto, anche la Toscana ha autorizzato l'assunzione di medici pensionati per tentare di colmare i vuoti. Eppure la carenza di medici non riguarda tutte le specialità. Ci sono infatti alcune branche della medicina che...