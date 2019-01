Maltempo, scontro tra Regole sulla (s)vendita del legname

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DOPO L'EMERGENZACOSTALISSOIO (BELLUNO) Le decine di migliaia di metri cubi di abeti abbattuti dal vento in Val Visdende finiscono nelle segherie dell'Austria. E a prezzo del legnatico da fuoco. La scelta di alcune Regole del Comelico di affrettare la svendita del proprio patrimonio boschivo, affidandolo in toto ad una ditta locale che fa da tramite con una grossa segheria della vicina Carinzia, è stata criticata da imprenditori e presidenti di altre Regole, perché non si è voluto pazientare e organizzare un intervento unitario e gestito in...