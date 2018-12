Maltempo, il conto sale a 1,7 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICOGNIZIONEVENEZIA A un mese e mezzo dal disastro, ora il conto è ufficiale. Ed è salato, molto più di quanto si stimava e cioè «oltre un miliardo»: per la precisione ammontano infatti a 1.769.189.177 euro i danni causati dall'emergenza maltempo in Veneto, secondo la ricognizione comunicata dal governatore-commissario Luca Zaia alla Protezione Civile nazionale e a vari ministeri fra cui il dicastero delle Politiche agricole e forestali, per chiedere all'Unione Europea l'attivazione del Fondo per le emergenze comunitarie. Ad...