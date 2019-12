Maltempo, attesi entro fine anno nuovi fondi per il Nordest

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Prima di Natale arriverà un altro stanziamento per ristorare i danni causati dal maltempo in Veneto e Friuli Venezia Giulia a novembre. La notizia è filtrata da Roma ieri: Angelo Borrelli, capo del dipartimento nazionale della Protezione Civile, sta lavorando a un ulteriore sviluppo dell'ordinanza che ha dichiarato lo stato di emergenza anche per queste regioni, assegnando quasi 5 milioni di euro per le somme urgenze, visto che in realtà solo le prime spese venete sono state quantificate in almeno 8 milioni. Intanto però si guarda...