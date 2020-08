IL NUBIFRAGIO

VERONA «Qui parliamo di danni per decine di milioni. La città di Verona esce devastata dalla tormenta di domenica, con una ventina di vie distrutte, centinaia di semafori divelti, quasi 500 alberi abbattuti, danni a negozi e abitazioni, auto e parchi pubblici. Il crollo di un pinnacolo della torre campanaria della Chiesa di San Zeno in Monte che, precipitando, ha forato la volta della basilica, sfiorando il parroco che stava celebrando la messa. La distruzione di un patrimonio come Giardino Giusti. E poi c'è anche il resto del territorio Veronese, a partire dalla Valpolicella che con i suoi vini, il suo Amarone, è un biglietto da visita del made in Italy nel mondo». A parlare è il governatore del Veneto, Luca Zaia, ieri alle 10,30 a Verona, per una prima conta dei possibili danni provocati dalla bomba di acqua e grandine che domenica, dalle 18,20 alle 19,30 ha investito la città, con una tromba d'aria con venti oltre i 100 km/h, ma anche parte del Veronese dal Lago di Garda alla Valpolicella.

LA PIOGGIA

Con le centraline meteo che hanno registrato massimi di precipitazione di 20 millimetri di pioggia in soli 5 minuti, 30 mm in 10 minuti, e 60 mm in mezzora nelle località più colpite. Un'emergenza che ha visto in prima fila i vigili del fuoco di Verona con 3 mila richieste di intervento e si è subito mossa la macchina della Protezione civile, con 50 squadre arrivate da Rovigo come da Padova e Vicenza. Con scene da panico viste in tutto il mondo attraverso le centinaia di firmati e foto di vie piene d'acqua e grandine che dall'altra sera giravano subito su Facebook. Tanto che lo stesso Presidente della Repubblica, nella telefonata al sindaco Sboarina, ha parlato di miracolo per il fatto che non vi siano state vittime. «È stata una tragedia, e Verona deve essere aiutata - ha continuato Zaia, visitando le zone più colpite della città accompagnato dal sindaco Federico Sboarina e dal vicesindaco Luca Zanotto, assieme agli assessori regionali alla Protezione Civile, Giampaolo Bottacin, ed alle infrastrutture, Elisa De Berti -. Ora siamo qui per rimboccarci le maniche e fare quello che serve. Per questo già ieri sera ho firmato lo stato di crisi per la calamità che ha colpito Verona e domattina (oggi per che legge, ndr) in giunta regionale decideremo i primi stanziamenti - ha continuato il presidente della Regione -. Ho visto persone con le lacrime agli occhi, con mezzo metro d'acqua nei negozi e nelle abitazioni. È stata colpita tutta la Regione, da Padova a Vicenza, ma Verona ha subito una vera devastazione. Mi auguro che il Governo intervenga subito».

IL GOVERNO

E il Governo a dire il vero si è fatto sentire subito già la sera stessa, come ha confermato il sindaco Sboarina: «Il premier Conte mi ha telefonato già ieri sera assicurandomi l'attenzione del Governo, ma soprattutto, mi hanno chiamato al telefono sia la presidente della Camera, Elisabetta Casellati, che lo stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che mi ha chiamato questa mattina ed ha voluto sapere gli aggiornamenti sull'emergenza, e si è sincerato del fatto che, nonostante la gravità del fenomeno meteorologico, non vi siano stati feriti. Ho ringraziato il Presidente per la telefonata e la solidarietà espressa, ricordandogli come, a seguito di questi accadimenti, servano ora, con urgenza, nuovi fondi da destinare alla sistemazione dei numerosi ed importanti danni presenti in molte zone della città e in molte attività produttive, oltre che abitazioni private». Un conto dei danni su cui Zaia ha chiesto ai cittadini ed alle aziende una documentazione la più precisa possibile, anche con foto. «Poi, i Comuni interessati dall'ordinanza, che rimane aperta all'aggiunta di altri territori, predisporranno i moduli per raccoglie le richieste». Non mancano però, le polemiche, visto che la città in quest'anno, ha già subito diversi allagamenti, almeno sei da giugno, e sempre nelle stesse zone, in particolare nel quartiere di Veronetta, quello che anche ieri è stato al centro dell'attenzione nazionale con il video dell'uomo che cercava di uscire dalla via invasa dall'acqua e dalla grandine che gli arrivavano alla gola. Per non parlare del Pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento, il più importante della città e del Veronese, finito sott'acqua ed inaccessibile per ore. Una struttura realizzata nuova non più di 10 anni fa.

