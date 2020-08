MALTEMPO/1

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) La chiusura della principale strada di accesso alla conca d'Ampezzo la sera di domenica, per uno scroscio violento d'acqua sul Sorapis. Lo straripamento di alcuni ruscelli all'imbrunire di lunedì, per la pioggia e la grandine alle pendici del monte Cristallo. Cortina ha vissuto due episodi preoccupanti, nel volgere di ventiquattr'ore. Ieri è stata completata l'opera di pulizia e sistemazione dei locali interrati delle abitazioni e di alcune aziende, iniziata già la notte stessa dell'evento, in una comunità di residenti e di ospiti frastornata, come conferma il sindaco Gianpietro Ghedina: «Sono state ore di paura. Per fortuna il fenomeno della cosiddetta bomba d'acqua è stato molto circoscritto, in una zona che conosciamo bene, a colpire alcune frazioni, qualche via del centro. Il rio Ruoiba aveva dato in precedenza qualche problema, ma mai di questa portata. Fortunatamente non ci sono stati danni alle persone. Stiamo facendo il conto dei danni, ma è oltremodo difficile, perché bisognerebbe stabilire cosa è stato danneggiato dall'acqua e dal fango in alcune attività commerciali, ma soprattutto nelle singole abitazioni, negli scantinati».

GLI ALLAGAMENTI

Nei locali interrati di ville e condomìni di Cortina talvolta non ci sono solamente rimesse per le auto e gli attrezzi, cantine e depositi di materiale, ma anche alloggi per i collaboratori, vani adibiti ad abitazione, oppure servizi per la persona, aree benessere o addirittura piscine. Talora queste opere sono state realizzate senza le necessarie autorizzazioni, per cui diventa difficile, per i proprietari, denunciare la reale entità dei danni subiti, in caso di allagamento. A poche ore dall'accaduto, il Comune non ha ancora un quadro completo per poter quantificare le perdite. Seppure ipotizzabili in diverse centinaia di migliaia di euro, i danni paiono meno gravi di quanto temuto la sera delle esondazioni: «All'indomani abbiamo potuto ridimensionare l'immagine complessiva dell'evento, rispetto a quanto si paventava la sera in cui si è verificato conferma il sindaco Ghedina è certo comunque che le conseguenze ci sono, per questi fenomeni, che sono sempre più difficilmente controllabili». I canali sociali hanno diffuso in tempo reale numerose immagini di quanto stava accadendo lunedì sera: si sono viste fotografie, è stato possibile seguire filmati dell'acqua che esondava dai ruscelli, percorreva i prati, raggiungeva le abitazioni, trasformava le strade in torrenti. Le riprese sono state trasmesse dai notiziari, suscitando curiosità e apprensione.

LE ACCUSE

Immediate sono giunte anche le critiche, sulla gestione del territorio e delle risorse, che però il primo cittadino ampezzano respinge: «La manutenzione sul rio Ruoiba era stata fatta la settimana scorsa, era appena stato ripulito. Con questi scrosci così violenti, la portata di questi corsi d'acqua si moltiplica all'improvviso, in un tempo brevissimo; sono fenomeni nuovi, che non sappiamo ancora affrontare. Tutto si può fare, per la regimazione delle acque, però è difficile prevedere queste vere e proprie bombe. Tanto più se si pensa che si lavora in una situazione consolidata. Nella progettazione delle nuove infrastrutture è più facile tenere in considerazione questi fenomeni». Due episodi così ravvicinati, in poche ore, hanno scosso la comunità di valligiani e villeggianti. La chiusura della statale 51 di Alemagna è venuta la sera della domenica, proprio nella fase di rientro dal periodo centrale delle vacanze d'agosto. «Anche ad Acquabona, per quando ne dicano, è stato un evento strano puntualizza il sindaco forse davvero sarebbe stato necessario svuotare prima il vecchio bacino di contenimento delle colate di detriti dalla montagna, sopra la strada, ma il disagio è stato contenuto, è scesa prevalentemente acqua con fanghiglia, senza materiale solido, e con una chiusura limitata della strada, per la pulizia. Oggi i social rimbalzano subito le informazioni e sembra si sia verificata una catastrofe, a suscitare curiosità ed apprensione ovunque. Ho ricevuto chiamate da tutta Italia. In realtà sono fenomeni circoscritti. In entrambi i casi la macchina dell'emergenza si è messa subito in moto. Possiamo dire, alla fine, che è andata bene».

Marco Dibona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA