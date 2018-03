Mafie a Nordest, Cafiero De Raho: «Priorità assoluta tutelare l'economia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONVEGNOTREVISO I tentacoli della mafia sono rivolti a Nordest. Aziende in crisi da rilevare, investimenti, racket. La criminalità organizzata, ndrangheta in primis, sta tentando di infiltrarsi nell'economia sana per riciclare montagne di denaro frutto di attività illecite, a partire dal traffico di cocaina. «Oggi, anche in Veneto, proteggere l'economia dalle infiltrazioni mafiose è la priorità assoluta», lancia l'allarme da Treviso il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, ex magistrato del pool che incriminò e...