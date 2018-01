Maestre in bilico, la scuola riprende con lo sciopero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTAPADOVA Escluse dalle graduatorie, quattromila maestre venete insorgono. E, con uno sciopero annunciato, si attende un lunedì di passione per i genitori.Manifestazioni, ieri mattina, in tutti i capoluoghi del Veneto davanti agli Uffici scolastici. Le insegnanti hanno esposto manifesti nei quali esprimevano tutta la loro rabbia contro la sentenza del Consiglio di Stato del 20 dicembre scorso che li esclude dalle graduatorie ad esaurimento (gae). Migliaia di maestre, anche dopo anni di supplenze, si scoprono non abilitate...