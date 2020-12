LA CRISI

PARIGI La riunione di crisi convocata ieri da Emmanuel Macron all'Eliseo non è stata per una volta dedicata alla situazione sanitaria: «infuriato» secondo i presenti, il presidente ha chiesto al governo di trovare una soluzione alla crisi politica e sociale innescata dall'ormai famigerato articolo 24 della nuova legge sulla sicurezza globale e che sabato ha fatto scendere centinaia di migliaia di persone per le strade di Francia.

L'articolo, che vieta di diffondere immagini di poliziotti in servizio, in particolare durante le manifestazioni, è stato giudicato «liberticida» e anche «scandaloso» dopo il video che ha rivelato il volto tumefatto di Michel Zecler, un produttore nero di 41 anni, pestato e insultato da tre poliziotti. «Una vergogna» ha twittato Macron. Ieri la procura di Parigi ha annunciato che i poliziotti (i tre dell'aggressione e un quarto che ha addirittura lanciato un lacrimogeno) sono indagati, due sono in custodia cautelare. Ma non basta. Il capogruppo di En Marche, l'ex ministro dell'Interno Castaner, ha annunciato uscendo dalla riunione con Macron, che l'articolo 24 sarà «totalmente riscritto».

Ritirarlo sarebbe una retromarcia difficilmente sostenibile per il governo di Jean Castex, confermarlo nonostante sia già stato approvato dalla maggioranza all'Assemblée Nationale rischia di provocare una sollevazione popolare. La parola d'ordine è: ricucire. Con i cittadini, pronti a continuare la battaglia contro la «polizia violenta», e con la polizia, pilastro di una Francia in guerra col terrorismo, alle prese con banlieue sempre infiammabili e proteste sociali sempre più difficilmente arginabili. «Sappiamo che ci sono ancora troppi dubbi ha detto Castaner riferendosi all'articolo 24 Quando l' incomprensione continua ad amplificarsi in questo modo, su un argomento così fondamentale, abbiamo il dovere di interrogarci collettivamente».

TENTATIVO MALDESTRO

Una spiegazione che suona come un tentativo maldestro di uscire da un'impasse. L'opposizione di sinistra chiede ormai il ritiro totale non solo dell'articolo, ma di tutta la legge (che crea, tra l'altro, una polizia municipale a Parigi, moltiplica l'uso dei droni, rafforza la dottrina dell'uso delle armi dei militari del dispositivo antiterrorismo Sentinelle). «Quello che mi è successo è stato la goccia che fatto traboccare il vaso» ha detto ieri in un video Michel Zecler, invitando comunque alla calma e a non commettere violenze in suo nome. Anche l'articolo 24 è una goccia che ha fatto traboccare il vaso, sanzionando le immagini dei poliziotti mentre erano ancora vive non solo le immagini di Zecler manganellato nel suo studio di registrazione, ma anche lo sgombero brutale di un campo di migranti in place de la République.

IL CORTEO

Nel corteo che ha sfilato a Parigi (che si è concluso con scontri e decine di poliziotti feriti) sfilavano anche rappresentanti dei media, con i cartelli di le Monde e Libération. «La situazione in cui mi avete messo poteva essere evitata» avrebbe detto Macron durante la riunione di ieri, secondo una fonte citata dal Figaro: «Voglio conservare l'ordine repubblicano, la libertà, l'unità e la concordia. In quanto presidente della Repubblica sono garante di questa alleanza tra libertà e ordine».

Macron ha chiesto al governo quella che sembra una quadratura del cerchio: «proteggere quelli che ci proteggono e garantire la libertà di stampa». La parola ora è al Parlamento, dove nessun sa bene spiegare come e in che modo avverrà la riscrittura dell'articolo già adottato e che avrebbe dovuto passare in Senato.

Francesca Pierantozzi

