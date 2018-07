Macchine oltre agli agenti contro le code al Marco Polo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAVENEZIA Bambini che piangono, famiglie che attendono, persone con i documenti per un controllo la cui attesa può superare la durata del volo preso per arrivare a Venezia. Non è un quadro proprio bello, quello che alcuni operatori turistici e aeroportuali denunciano come situazione quotidiana all'aeroporto di Venezia nell'area extra Schengen. Ovvero, dove arrivano tutti i voli che comportano un controllo dei documenti. Il caso di venerdì, documentato da foto e da filmati, sembra essere un caso limite anche se chi ha scattato le...