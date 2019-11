Macachi come cavie, la protesta di un medico arriva a Ferro Fini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Arriva a Palazzo Ferro Fini la protesta di un medico scaligero contro l'utilizzo come cavie dei macachi da parte dell'Università di Verona. Nei giorni scorsi il dottor Riccardo Trespidi (in foto) si era incatenato alla biblioteca dell'ateneo per sollevare il caso dei tre esemplari usati per alcuni test sui meccanismi cerebrali dell'attenzione dai ricercatori del dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento, «nella totale segretezza» secondo l'attivista e l'associazione Medicina non violenta, che lo supporta insieme alla...