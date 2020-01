«Ma nella laguna di Venezia il Cvn non ci vuole...»

VENEZIA In tempi di Aqua Granda e polemiche sul Mose, il sistema Image ideato per i fiumi potrebbe essere implementato anche per le maree? «Certo che sì, l'abbiamo già fatto ma solo per finalità di ricerca, visto che chi opera nella laguna di Venezia non ha mai guardato con attenzione all'Università di Padova...». A margine della presentazione a Palazzo Balbi, ieri il luminare Luigi D'Alpaos si è tolto più di qualche sassolino nei confronti del Cvn. «Evidentemente il Consorzio Venezia Nuova preferiva reclutare singolarmente i professori ha dichiarato anziché il dipartimento di Ingegneria competente. Non voglio essere polemico, ma è evidente che noi non avevamo certe qualità... Eppure dopo l'alluvione del 1966 eravamo stati noi a dare inizio ai calcoli, sotto la guida del professor Augusto Ghetti». Eloquente l'aneddoto su una sporadica collaborazione: «Ci avevano chiesto di modificare un rapporto, ma noi ci siamo rifiutati. Noi siamo solo i consulenti e presentiamo i risultati dei nostri lavori, poi sono i committenti a decidere cosa farne». Così fra Padova e Venezia sono continuati solo gli studi autoprodotti dall'Ateneo. «L'analisi condotta su otto anni di osservazioni della marea, confrontando le previsioni e la realtà ha scandito D'Alpaos ha messo in evidenza consistenti margini di errore: un 20% di mancato allarme e un 20% di allarme inopportuno. Quando vedo litigare gli enti e le persone che si candidano alla gestione delle strutture, penso che forse non hanno ben chiaro il problema che vogliono sposare. Personalmente mi asterrei dal fare il dittatore idraulico della laguna». (a.pe.)

