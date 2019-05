Ma il capoluogo tira dritto: «Ce lo dice il Consiglio di Stato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPLICAZIONEVENEZIA Il Comune di Venezia introita oltre la metà del gettito totale dell'imposta di soggiorno in Veneto e da quest'anno ha deciso di sgravare i suoi cittadini e le sue aziende dalla Tari, destinando 6 milioni all'uopo, dei quali 4 provenienti dall'imposta di soggiorno. Nessuno a Venezia, però, si preoccupa del pronunciamento della Sezione di controllo della Corte dei conti del Veneto, in quanto gli uffici dell'assessorato al Bilancio avevano fatto a suo tempo tutte le verifiche e ritengono di essere in una botte di...