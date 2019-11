Ma i risparmiatori promettono battaglia: «Non finisce qui, andremo in Cassazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONI TREVISO «Non finisce così, noi ora andremo in Cassazione contro l'archiviazione di Bertolo, Faggian e Trinca. Che Consoli abbia fatto tutto da solo è una ipotesi che non sta in piedi se ci si arma del buon senso. La teoria del one-man-bank fa acqua da tutte le parti». Luigi Fadalti, uno dei legali che assiste la fetta più numerosa di ex risparmiatori di Veneto Banca, promette battaglia. E sulla decisione del gip di Treviso che ha accolto le richieste del sostituto procuratore Massimo De Bortoli che nell'ambito dell'indagine...