Ma c'è chi chiede di processarla «Ha fatto campagna per altri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Elena Donazzan chiede ai vertici di Forza Italia di dimettersi, ma a Vicenza c'è chi chiede di processarla. L'accusa: Donazzan non ha fatto campagna elettorale per Forza Italia, ma per altri. E cioè per la lista civica dell'eletto sindaco Francesco Rucco dov'era candidato Silvio Giovine, braccio destro dell'assessore regionale. Di qui la richiesta avanzata nel direttivo cittadino di Forza Italia - ma non formalizzata - di deferire Donazzan ai probiviri nazionali. Una richiesta che ha scatenato le proteste di 13 dirigenti provinciali...