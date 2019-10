M5s, un test psico-attitudinale per gli autocandidati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ASSEMBLEAMESTRE Potrebbe essere un test attitudinale a influenzare la scelta dei candidati dei 5Stelle alle prossime elezioni regionali del Veneto. Entro il 15 novembre ci sarà spazio per le autocandidature e poi due settimane per le famose graticole su base provinciale. Il voto dei militanti, online, potrebbe essere fissato per il 5 dicembre. Ma il consigliere regionale Jacopo Berti aggiunge un tassello in più: un test psico-attitudinale per tutti gli autocandidati, tenuto da un professionista esterno. «Abbiamo un problema a selezionare...