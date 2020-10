VENEZIA Sarà presentato lunedì al Tribunale amministrativo regionale del Veneto il ricorso di Roberta Vianello contro la decisione della Corte d'appello di Venezia che, accogliendo la memoria del M5s, ha tolto un seggio alla lista Zaia Presidente in consiglio regionale assegnandolo appunto ai pentastellati. Lo ha annunciato ieri il governatore Luca Zaia. Interpellato sulla possibilità che il M5s chieda anche l'attribuzione di un secondo seggio, visto che il verbale della Corte d'appello da una parte ne assegna due ai grillini e da un'altra parte uno, Zaia non ha battuto ciglio: «A nostro parere la norma è scritta in maniera chiara, la singola lista deve superare la soglia del 3%, cosa che non si è verificata per la lista del M5s. Noi presenteremo ricorso al Tar perché il seggio ritorni alla nostra lista». E cioè la lista Zaia Presidente che vedrebbe eletta al Ferro Fini la veneziana Vianello. Si tratta infatti della prima volta che alla legge elettorale regionale viene data questa nuova interpretazione: fino al 2015 i ricorsi delle liste che non avevano superato il 3% erano sempre stati bocciati. Restano poi i dubbi sul verbale di proclamazione degli eletti che riporta le preferenze raddoppiate a Padova (cui è seguita una lettera di rettifica) e l'incognita dei seggi attribuiti al M5s: da zero a due o a uno? (al.va.)

