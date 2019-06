M5s: «Colpa della Regione». Pd: «Governo blocca-Veneto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Dal Movimento 5 Stelle al Partito Democratico, opposizione all'attacco in Consiglio regionale. A fare rumore è soprattutto la posizione dei pentastellati, considerata l'alleanza nazionale. Scrivono in una nota Erika Baldin, Jacopo Berti, Manuel Brusco e Simone Scarabel: «La Giunta regionale non cerchi ancora scuse per giustificare il ritardo che sta contrassegnando l'avanzamento dei lavori della Superstrada Pedemontana Veneta, né tanto meno tenti di scaricare le proprie responsabilità sul ministro delle Infrastrutture Danilo...