Lupi nel mirino, il Pd convoca il governatore in commissione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONFRONTOVENEZIA Gestione dei lupi, la Lega va avanti. E cioè procede con l'obiettivo di catturare e ammazzare i lupi perché tutti gli interventi di prevenzione non hanno sortito risultato. La proposta di legge presentata dal capogruppo leghista in Regione Veneto, Nicola Finco, ieri è stata illustrata in Terza commissione consiliare e al di là di qualche correttivo (sono stati tolti gli orsi) l'impianto è rimasto identico. Articolo 1 del provvedimento: la Regione, acquisito il parere dell'Ispra (Istituto superiore per la protezione e...