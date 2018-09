Lupi, caos al ministero: «Si uccidono». «No, non si può»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FRATTURAVENEZIA Il ministro dice che i lupi non si ammazzano, il sottosegretario dice che i lupi si possono ammazzare. Succede tutto al dicastero dell'Ambiente dove le diversità di vedute sulla gestione del lupo decisamente non collimano. «Uccidere un lupo è un reato», ha detto mercoledì, da New York, dove è intervenuto all'assemblea dell'Onu, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, riferendo di aver dato mandato ai carabinieri forestali del Cufa di acquisire informazioni e di indagare sull'uccisione del lupo in Lessinia. Ma il suo...