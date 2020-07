LUNGHE CODE

BELLUNO Il traffico è tornato sui livelli precedenti la pandemia in Veneto. Dal due giugno nella regione c'è stato un aumento costante dei transiti. Nelle domeniche di luglio le auto in movimento sono in media il venti per cento in più rispetto a quelle che si spostavano a dicembre. A Belluno, addirittura, i volumi dei transiti sono superiori rispetto a fine 2019. Sabato scorso il numero totale degli spostamenti ha superato quelli di domenica 22 dicembre. Non una data a caso ma quella che segna l'inizio dell'altissima stagione invernale e delle vacanze natalizie. Nei fine settimana i livelli di traffico sono stati superiori, rispetto alla media di gennaio, anche in tutte le altre province. Eccetto Treviso e Padova.

LO STRUMENTO

A rivelare il quadro generale è il sistema messo a punto da Enel X Here, nato con l'obiettivo di mappare la mobilità durante il Coronavirus. City Analytics Mappa di mobilità impiega i dati provenienti dai veicoli connessi, dalle mappe e dai sistemi di navigazione. Tradotto: se avete una macchina connessa con un gps o un telefono cellulare in tasca il programma tiene conto dello spostamento, chiaramente in modo aggregato per rispondere alle limitazioni in materia di privacy. Il sistema consente non solo di vedere i volumi degli spostamenti ma anche di tracciare le provenienze.

IL QUADRO

Nell'intero mese di luglio, più in generale, tutti i giorni in Veneto ci sono state più auto in marcia rispetto al periodo di confronto (16 gennaio - 16 febbraio). Solo lunedì 6 luglio, rivelano i numeri, il volume dei transiti è stato uguale a quello delle settimane comprese tra il 16 gennaio 16 febbraio. Limitandosi ai grafici, sembra passata un'epoca dal periodo di confinamento. Lunedì 13 aprile gli indicatori sono arrivati a registrare un -93 per cento di spostamenti.

NEL DETTAGLIO

Una delle situazioni che emerge più chiaramente dai numeri è quella che riguarda i transiti in provincia di Belluno e che in parte spiega gli incolonnamenti di sabato scorso: le strade bellunesi hanno toccato la vetta del +31 per cento di traffico rispetto al periodo 16 gennaio 16 febbraio. Interessante il dato che riguarda Cortina. La vigilia di Natale nella Conca gli indicatori raccontano di un +132 per cento di transiti, domenica scorsa sono rimasti inchiodati a -8 per cento. Le mappe raccontano che ad aumentare i volumi di traffico sono spalmati in modo equivalente tra le varie zone montane della provincia. Irrilevante, visto che il confronto è con il periodo compreso tra gennaio e febbraio, sottolineare che l'aumento di traffico è vertiginoso per le località balneari e il lago di Garda.

VENEZIA

Il capoluogo è distante dai livelli precedenti la pandemia. Non servono certo i numeri a confermarlo. Ma dai grafici emerge in modo netto che il traffico, da giugno, è bloccato dieci punti sotto la media di gennaio e febbraio. Senza considerare che uno strumento che elabora i dati dei navigatori satellitari, a Venezia, ha probabilmente più di qualche limite di attendibilità.

TURISMO

Se il traffico è tornato a livelli pre pandemia altrettanto non si può dire per il turismo anche se Marco Michielli, numero uno di Federalberghi Veneto, sottolinea che le montagne (incluso l'Altopiano di Asiago) hanno ottime prospettive per il mese di agosto. «Mi sembra una buona notizia, per il territorio, che il traffico sia tornato a livello precedente la pandemia. Per quanto ci riguarda continua a essere il festival della disdetta. Anche pensare di intercettare questi flussi non è facile. A mancare è infatti il traffico aereo, su cui Venezia e le città d'arte contano quasi al novanta per cento. Male anche le terme e nelle spiagge il movimento è ridotto quasi del cinquanta per cento». Il turismo in montagna, dunque, è l'unico ad avere buone prospettive per l'estate. Quanto vale mettersi l'anima in pace quando ci si trova bloccati in coda.

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

