Luca Zaia resta convinto che la soluzione più opportuna sarebbe stata quella di rinviare di un anno i Campionati del mondo di sci alpino di Cortina. Il presidente della Regione Veneto aveva sostenuto con forza questa ipotesi, maturata le scorse settimane, ma ora si dice pronto per lavorare concretamente, nel sostegno del grande evento, che supera l'ambito sportivo: «Ringrazio il presidente Fisi Flavio Roda, Giovanni Malagò presidente del Comitato olimpico e Alessandro Benetton presidente della Fondazione Cortina 2021, per tutto il lavoro che è stato fatto esordisce Zaia ma rimango convinto del fatto che, se fossimo riusciti a trovare una soluzione posticipando i Mondiali di sci al 2022, ci avrebbe tutelato di più, sia dal punto di vista delle risorse, sia dal punto di vista sanitario, a causa dell'incognita Covid, che ci potrebbe costringere ad ospitare i Mondiali a porte chiuse». Nella consapevolezza che le opere sportive sono a buon punto, che piste da sci e impianti di risalita sono in grado di accogliere gli atleti, resta la preoccupazione per l'emergenza sanitaria, che potrebbe determinare altri cambiamenti. Per il presidente veneto, recepita la decisione del massimo organismo internazionale degli sport della neve, ora è il momento di guardare avanti, perché la cerimonia di inaugurazione dei Mondiali è a calendario fra sette mesi.

M.Dib.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA