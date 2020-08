LOZZO DI CADORE

BELLUNO Nulla da fare a Lozzo, dove non è stata depositata alcuna lista per le elezioni comunali di settembre. Per il Comune centrocadorino si bissa quindi il commissariamento, dopo questo primo anno dovuto al mancato raggiungimento del quorum, nel 2019, da parte dell'allora unico candidato alla carica di sindaco, Gianni Martagon. Da qui alla prossima tornata utile, si continuerà, quindi, con l'ordinaria amministrazione affidata al commissario prefettizio. La situazione elettorale si è complicata alla conclusione del terzo mandato amministrativo di Mario Manfreda che, analizzando quanto sta accadendo a Lozzo, richiama l'attenzione sulla necessità di rivedere la normativa che disciplina le elezioni per i piccoli Comuni, in particolare per quanto concerne il quorum, e sulle sempre maggiori responsabilità che ricadono sugli amministratori, tanto da costituire un deterrente. «Il quorum è un notevole problema nelle nostre realtà, dove una considerevole percentuale è costituita da cittadini iscritti all'Aire e da anziani esordisce Manfreda . Si fa presto a non raggiungere la quota minima di votanti».

In una piccola comunità, poi, non è facile predisporre due liste, a meno che non si ricorra alla civetta. E come se non bastasse: nessuno si candida. «L'attività amministrava continua il tre volte sindaco ha assunto dimensioni impressionati e le responsabilità che si devono sopportare sono enormi. La gente ha paura: per ogni cosa deve esserci sempre un colpevole, la magistratura indaga su tutti gli eventi, anche su quelli che un tempo erano naturali, come una frana o un allagamento. Poi ci sono poche risorse». Tutti aspetti che per Mario Manfreda mettono ansia. E l'impegno civico si riduce.

