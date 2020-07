LA SCELTA

PADOVA Arturo Lorenzoni non è più vice sindaco di Padova. Ieri mattina ha ufficializzato le dimissioni per iniziare la campagna elettorale, in vista della sfida contro Zaia per la prima poltrona del Veneto. Il numero due dell'amministrazione-Giordani firmerà materialmente oggi pomeriggio la lettera d'addio, al termine della riunione di giunta in cui sarà approvata un'opera per la quale si era speso molto, cioè la realizzazione del Parco della Guizza, il più grande del capoluogo patavino. A tre anni esatti dall'insediamento, quindi, Lorenzoni lascia il Comune, dove era arrivato forte di un 23% incassato dalle due liste che lo sostenevano, per cimentarsi nella corsa per la presidenza della Regione, a cui si candida supportato dal movimento Il Veneto che Vogliamo e da buona parte del centrosinistra, compresi il Pd e i Verdi. «Ho accettato - ha sottolineato - di correre per la prima poltrona del governo veneto convinto che quanto di bello è stato a fatto a Padova possa essere replicato a livello regionale, per dare una risposta a coloro che non si riconoscono nei riti tradizionali della politica e nella loro rappresentazione mediatica, fatta di trattative, polemiche e scambi. Il mio auspicio, in sostanza, è quello di fondere l'esperienza del partito con la carica innovativa dei movimenti e della società civile. Un'idea nuova, forse ingenua, ma sicuramente vicina ai cittadini, e che nella città del Santo è risultata vincente. Certo, per fare una scelta così ci vuole un cuore coraggioso».

LE VALUTAZIONI

L'ex vice sindaco ha poi auspicato che in settimana arrivi il decreto del governo e che quindi ci siano i 60 giorni necessari a garantire che la tornata elettorale resti fissata per il 20 settembre.

Ora conta sull'aiuto di Sergio Giordani, anche se con lui alla fine non ha trovato un accordo sulla sua successione in grado di garantire gli equilibri che erano stati raggiunti dopo la vittoria al ballottaggio. «Sono sicuro che Sergio mia aiuterà in campagna elettorale - ha concluso - Si è già speso per darmi una mano a tessere relazioni e quindi ora conto sul suo pieno appoggio». E in serata il primo cittadino in una nota ha confermato: «Ringrazio Arturo per il lavoro che ha svolto e per il sostegno che ci siamo dati a vicenda dopo che insieme abbiamo intrapreso questa appassionante esperienza per la città. Questa nuova avventura che ora lo coinvolgerà, dimostra che è una persona coraggiosa e determinata e avrà il mio sostegno come io ho avuto il suo in questi 3 anni di mandato. Abbiamo contribuito a dar vita a un laboratorio politico e civico che aveva e ha l'ambizione di cambiare in meglio Padova: questa esperienza continua, nel rispetto e nel riconoscimento delle forze politiche, ma nel solco del civismo»

Nicoletta Cozza

