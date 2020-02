LO STUDIO

VENEZIA Nano polveri a Venezia: per uno studio del progetto europeo Ecomobility, dell'università di Ca' Foscari Venezia, solo il 9 per cento viene dal traffico marittimo. Gli scienziati di Ca' Foscari hanno completato uno studio sulle nanoparticelle emesse dal traffico marittimo di Venezia e i risultati preliminari rilevano che tra il 7 e il 9 per cento delle nanoparticelle, con diametro inferiore a 0,1 micron (un decimillesimo di millimetro), sono dovute agli scarichi delle imbarcazioni. Questo tipo di traffico incide più per il nano particolato che per le PM2.5 o superiore. Il dato proviene da un campionamento svolto tra agosto e novembre 2018 con una specifica apparecchiatura posizionata nella centralina Apav di Sacca Fisola, sul Canale della Giudecca. Studi precedenti avevano già dimostrato che l'impatto del traffico marittimo aumenta al diminuire della dimensione delle particelle, ma erano stati effettuati pochi studi e limitati al massimo a 1 micron di dimensione. Le nanoparticelle, invece, possono penetrare più in profondità nell'apparato respiratorio, con possibili conseguenze più dannose sulla salute.

L'ESPERTO

«Ci siamo chiesti quanto del particolato inferiore al micron fosse dovuto alla presenza delle navi nella nostra città - spiega Elena Gregoris, ricercatrice di Chimica analitica - confermando che il traffico marittimo incide più con nanoparticelle che con quelle più grandi e calcolando il contributo: mentre le nanoparticelle navali arrivano al 9 per cento del totale, per dimensioni superiori non si supera il 3 per cento». La ricerca è stata possibile grazie al programma Interreg Italia-Croazia, di cui fanno parte le attività del progetto Ecomobility appena concluso, finanziato con 830mila euro e coordinato da Ca' Foscari. La dimensione transfrontaliera del progetto ha permesso un confronto con un'altra città portuale, Rijeka (Croazia), dove l'impatto da traffico navale risulta inferiore rispetto a quello misurato a Venezia. Anche nel porto croato le nanoparticelle hanno mostrato un impatto più elevato rispetto al particolato più grande: per le particelle nano si arriva al 2 per cento, contro lo 0,5 per cento delle particelle più grandi. Obiettivo del progetto era promuovere la sostenibilità ambientale del trasporto stradale e navale in aree costiere, utilizzando un approccio eco-compatibile.

L'APPLICAZIONE

Oltre alle analisi sull'inquinamento, il team internazionale ha sviluppato l'applicazione Ecomobility per smartphone e dispositivi portatili che permette ai cittadini sia di avere informazioni real-time sull'inquinamento, che di pianificare viaggi ecologici. L'app è disponibile tramite desktop al link web.ecomobility.dsi.unive.it. «I dati di inquinamento provengono dalle centraline Arpav e non sono utilizzati solo per l'applicazione - afferma Andrea Gambaro, professore di Chimica analitica e coordinatore del progetto - abbiamo anche creato un sistema di supporto per i gestori del traffico urbano che ricevono degli avvisi in tempo reale, al superamento di determinate soglie di inquinamento. In questo modo gli enti preposti possono intervenire preventivamente per evitare il sovrainquinamento».

LA CONTESTAZIONE

I risultati della ricerca vengono però contestati dal portavoce del Comitato No Grandi Navi, Luciano Mazzolin. «Come al solito prendono a campione posizioni sbagliate dichiara - Come comitato avevamo fatto una denuncia al Parlamento europeo dove segnalavamo che la centralina di Sacca Fisola è sotto vento e non è in grado di raccogliere l'inquinamento cittadino. Nel 2016 il progetto Apice dell'Arpav aveva dimostrato che la torta tra le navi da crociera, le navi commerciali e il resto del traffico marittimo delle piccole imbarcazioni e mezzi Actv dava il 45 per cento di polveri sottili Pm 2,5. Tra il Pm 2,5 e le nanopolveri ci devono essere delle correlazioni, mentre invece i dati dell'Arpav e quelli di Ca' Foscari non collimano. Inoltre nel 2016 le misurazioni delle polveri ultrafini effettuate alle Zattere e alla Giudecca da Axel Friedrich, consulente della tedesca Nabu, al passaggio delle navi MSC Musica e Costa Deliziosa avevano rilevato picchi altissimi di emissioni di particolato ultra fine pari a quasi 30 volte i valori che si registrano nei luoghi ove l'aria è pulita».

Daniela Ghio

