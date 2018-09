CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STUDIOVENEZIA In Veneto sono quasi 80mila i bambini e i ragazzi tra 0 e 16 anni che risultano inadempienti all'obbligo vaccinale. I dati, comunicati dalla Regione, sono aggiornati al 5 settembre e segnalano un trend in discesa: nel dettaglio gli inadempienti risultano «79.843, in calo di 5.833 unità rispetto alla situazione fotografata il 10 maggio scorso». Se si stringe il focus sulla fascia 0-6 anni, età pre-scuola dell'obbligo, gli inadempienti sono «18.549, in calo di 3.762 unità rispetto a maggio».CALOSono i risultati del...