LO STUDIOVENEZIA Ci sono Venezia e Trieste in testa alla lista delle località portuali e turistiche che rischiano di essere maggiormente sommerse nel 2100. A causa del riscaldamento globale, il livello del Mediterraneo si sta innalzando così rapidamente da mettere a rischio migliaia di chilometri di aree costiere in tutta Italia, di cui una fetta rilevante a Nordest, in assenza di interventi di mitigazione. A dirlo è lo studio condotto dall'Enea che è stato illustrato insieme a Confcommercio ieri a Roma, dove i presidenti Federico Testa e...