IL VOTO

VENEZIA Fratelli d'Italia d'accordo con Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Europa Verde e Il Veneto che Vogliamo? Incredibile ma vero: è accaduto ieri pomeriggio in Consiglio regionale, dove il gruppo di centrodestra ha votato a favore di un ordine del giorno presentato dal centrosinistra, ritrovandosi contro quasi tutta la maggioranza zaian-leghista e forzista, che ha avuto comunque i numeri per bocciarlo. La lorenzoniana Elena Ostanel aveva proposto di dirottare sugli operatori dello spettacolo una parte del milione di euro stanziato per la promozione turistica («ma non direttamente agli operatori turistici che stanno vivendo mesi drammatici»). A sostegno dell'idea si sono espressi Raffaele Speranzon, Daniele Polato, Joe Formaggio, Enoch Soranzo (Fdi) e pure Marco Dolfin (Lega), formando con le minoranze un asse che ha incuriosito gli osservatori di Palazzo.

IL BILANCIO

La maggioranza ha tuttavia ritrovato la compattezza sul bilancio. L'assemblea legislativa, presieduta dal leghista Roberto Ciambetti, ha approvato il consolidato 2019 e l'assestamento del 2020, destinando «alle politiche di spesa altri 36,4 milioni, che verranno ridistribuiti ai vari assessorati per finanziare le partite più strategiche», come ha spiegato l'assessore zaiano Francesco Calzavara, annunciando la manovra in aula «entro Natale». (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA