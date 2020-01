LO SCONTRO

VENEZIA Si riaccende lo scontro sui vincoli apposti dal ministero dei Beni Culturali all'area alpina compresa tra il Comelico e la Val d'Ansiei. Oggi il Consiglio provinciale di Belluno si riunisce per approvare un ordine del giorno di sostegno ai ricorsi amministrativi dei Comuni: la seduta straordinaria è fissata per le 11.30 a Santo Stefano di Cadore, uno dei paesi interessati dalla decisione, insieme ad Auronzo, Comelico Superiore, San Nicolò, San Pietro e Danta. Il timore degli enti locali è che la dichiarazione di notevole interesse pubblico, proposta dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, sia il preludio dello stop al progetto del collegamento sciistico tra Padola e la Val Pusteria supportato dalla Regione, che in aggiunta all'impugnazione dell'atto al Tar del Lazio, ha deliberato pure di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Consulta: «Stiamo parlando di un provvedimento statale che invade alla competenza che la Costituzione ci attribuisce, una scelta grave che rappresenta un ostacolo allo sviluppo del territorio», afferma il governatore Luca Zaia.

IL PAESAGGIO

Allo stato degli atti non sembrerebbe esserci alcun nesso formale tra i vincoli e il progetto. Così la Soprintendenza ha spiegato la necessità delle misure di salvaguardia della zona: «Il sistema insediativo dei nuclei abitati, le pratiche agrosilvopastorali di versante, l'andamento geografico e orografico del territorio, l'estrema varietà di ambienti e microambienti naturali riscontrabili in un'area di limitate dimensioni, concorrono insieme a definire un unicuum paesaggistico straordinariamente conservato, fatto di trame naturali, storiche e culturali tra loro sovrapposte e inscindibili». Ma i partecipanti a un incontro che si era tenuto a Roma riferiscono che la possibilità di esercitare il veto sulla realizzazione dell'infrastruttura, proprio sulla base di quelle limitazioni, sarebbe stata comunque espressa verbalmente.

LA MOBILITAZIONE

Di qui la mobilitazione, condivisa anche dal comitato Sì al collegamento sciistico, che attraverso i social chiama alla raccolta per stamattina: «Tutti presenti!». Roberto Padrin, presidente della Provincia, motiva così la convocazione: «Quei territori non sono periferia, ma centri nevralgici di quelle terre alte che oggi pagano più di altre zone lo spopolamento in atto nel Bellunese». Perciò anche questa istituzione presenterà un proprio ricorso al Tar, per un totale di otto iniziative parallele. «La prossima settimana a Venezia ci coordineremo sulle varie impugnazioni annuncia Gianpaolo Bottacin, assessore regionale all'Ambiente che avranno una parte comune e delle declinazioni specifiche in base alle diverse peculiarità».

Ad attivarsi sono però anche gli ambientalisti di Mountain Wilderness, Italia Nostra, Wwf, Lipu, Pro Natura e Cipra: «La presunzione che ciascuna comunità locale possa disporre in maniera arbitraria della proprietà e della destinazione del suo territorio è palesemente in contrasto con la Costituzione italiana, che invece tutela il valore del bene comune, soprattutto se di rilevante interesse pubblico». Concede Marco Staunovo Polacco, sindaco di Comelico Superiore: «La preoccupazione è legittima, ma eccessiva in merito a questo progetto, che ha un impatto assolutamente minimale sull'intera valle è assolutamente minimale, come abbiamo inteso dimostrare in un anno di interlocuzione con il ministero. Siamo disponibili a ragionare su ulteriori correttivi, ma non accettiamo che vengano stravolte le scelte compiute dagli enti locali in maniera democratica e trasparente in quindici anni di pianificazione». Conclude l'avvocato Bruno Barel, che rappresenterà in giudizio le ragioni di Auronzo: «Così si umiliano gli amministratori di piccoli Comuni che sopravvivono grazie alla loro abnegazione, oltretutto ledendo il principio di leale collaborazione fra enti che compongono lo Stato».

Angela Pederiva

