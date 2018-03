CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCERIFFOTREVISO Giancarlo Gentilini è uno che ama le metafore storiche. Si potrebbe dire, in linea con il suo stile, che sta adottando la tecnica di Quinto Fabio Massimo. Noto anche come il cunctator, il temporeggiatore. «Non ho nessuna dichiarazione da fare. Ho chiesto io l'intervento di Luca Zaia. Riparleremo di tutto a tempo debito».LE CONSULTAZIONIVa in sottrazione lo Sceriffo. Ma solo nelle dichiarazioni ufficiali. I suoi generali non stanno lasciando nulla di intentato. Incontri informali, telefonate, consultazioni. Niente di...