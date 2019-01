CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOVENEZIA Il 26 maggio si vota per il rinnovo del Parlamento europeo e probabilmente anche per le Amministrative che in Veneto interesseranno 326 Comuni su 563, di cui 20 con più di 15mila abitanti (ma nessun capoluogo). A neanche tre mesi dalla presentazione delle liste, la partita delle candidature è in alto mare. La Lega aspetta di capire cosa farà Luca Zaia, se resterà a Palazzo Balbi per ricandidarsi per l'ultimo mandato nel 2020 o se, come qualcuno vorrebbe, farà il capolista alle Europee, aprendo così il toto-governatore,...