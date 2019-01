CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOTRIESTE Adesso si tratta di soldi. La partita per conquistare la nuova concessione autostradale dei trent'anni, fino al 2048, entra nella fase cruciale: Autovie venete lascerà entro quest'anno o tutt'al più nella prima fase del 2020 il timone alla nuova Società Autostrade Alto Adriatico, a capitale interamente pubblico (Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto), che gestirà la A4 fra Venezia e Trieste e le altre tratte della rete in base a un piano economico-finanziario che in queste settimane è in corso di elaborazione. IL PIANO...