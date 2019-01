CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCANDALO VENEZIA «Ha presente Totò e Peppino quando arrivano a Milano? Ecco mi sentivo così quando sono partita da Napoli per venire a lavorare in un'isola di Venezia. Ero spaesata, non ci volevo venire, poi mio figlio mi ha spinto: È da tanto che desideri lavorare, questa è la tua occasione: coglila». Mai avrebbe immaginato di finire invischiata nella bufera dei bidelli con falsi diplomi presi in scuole paritarie campane. La protagonista ha 54 anni, tre figli di 30, 28 e 24 anni e arriva da un paese in provincia di Napoli. In tasca...