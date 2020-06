LO SCANDALO

PADOVA Trema la nomina di Pier Paolo Pandolfi a direttore scientifico del Vimm. La decisione finirà sul tavolo del prossimo Consiglio d'amministrazione. E l'organismo di vertice del prestigioso centro di ricerca dovrà innanzitutto valutare la trasparenza dell'operato del luminare, dato che nessuno all'interno del cda sapeva delle accuse di molestie sessuali prima che lo scandalo finisse sui giornali.

A chiarire meglio la questione è l'avvocato Francesco Moschetti, membro del cda. «Ci sono tre aspetti da prendere in considerazione afferma : la qualità della ricerca scientifica, il rispetto della donna e il valore della trasparenza. Mi domando se il professor Pandolfi nel momento in cui si è presentato all'Istituto mostrando il suo curriculum vitae, abbia anche fatto presente di aver subìto un procedimento disciplinare all'Università di Harvard. Sarà il prossimo Cda a decidere, ma la mancanza di trasparenza potrebbe essere l'ago della bilancia». Pandolfi ha ammesso di aver inviato alcune e-mail, considerate «non appropriate», ad una ricercatrice. «Ho letto l'intervista rilasciata dal professor Pandolfi aggiunge Moschetti e mi ha ricordato la differenza già segnalata da Max Weber tra l'etica dei Paesi protestanti e l'etica dei Paesi cattolici. Credo sia un ragionamento non felice. Il discorso non è se la sanzione esista in un Paese o nell'altro, ma se la condotta sia corretta o meno».

RIGORE E ATTENZIONE

Un'altra voce arriva dall'ateneo patavino. «L'evoluzione dei fatti è stata veloce dice Marcella Bonchio, prorettore alla ricerca , il Cda dovrà riflettere sugli eventi. Una cosa è certa: lavoreremo nell'interesse del Vimm, un bene e una realtà importante per l'ateneo. Faremo in modo che tutto questo non sia una battuta d'arresto, ma si trasformi in una battuta di rilancio. La volontà è di non scalfire una storia di successo ed eccellenza. La vicenda relativa alla nomina del professor Pandolfi sarà affrontata con rigore e attenzione».

Rimarca Luciano Flor, dg dell'Azienda ospedaliera e membro del cda: «In questo momento c'è bisogno di ottenere informazioni precise e corrette per arrivare ad una scelta univoca. È necessaria un'operazione di grande trasparenza: non possono esistere dubbi o incertezze su temi del genere. Se l'università di Harvard ha avuto da ridire in merito ad un comportamento del professor Pandolfi, non penso che il Vimm possa essere da meno. Non si può essere superficiali. Qui non si nasconde nulla».

CHIAREZZA

Altro componente del Cda è il professor Mario Plebani, direttore della Medicina di laboratorio di via Giustiniani. «Non ho informazioni dirette sulla vicenda dichiara la questione è venuta a galla solo dopo la chiamata al Vimm. Nella riunione del Cda in cui è avvenuta la nomina non eravamo informati dei fatti, la scelta è stata fatta sulla base dei meriti scientifici. Vale anche per il presidente Pagano e per la direzione del Vimm». Nelle decisioni peserà anche il parere della Fondazione Cariparo, uno dei maggiori finanziatori dell'Istituto. «La nomina del professor Pandolfi dichiara l'emerito presidente Antonio Finotti è stata valutata positivamente sulla base del curriculum scientifico, con riconoscimenti di assoluto livello. Ora sarà fatta chiarezza alla luce dei nuovi fatti». Dal mondo dell'imprenditoria parla il presidente di Bedeschi Spa. «Il Vimm è uno dei più importanti centri di ricerca a Padova spiega Guglielmo Bedeschi l'augurio è che l'università sovraintenda, portando tutti ad un accordo comune. Creare una frattura sarebbe controproducente. Dalle difficoltà devono nascere le migliori soluzioni e speriamo che questa sia una buona occasione per potenziare gli accordi e i legami con l'ateneo, con l'azienda ospedaliera e non solo».

Elisa Fais

