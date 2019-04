«Lo immagino lassù, forte e vitale a sfidare il suo ultimo sentiero»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA «Come tutti i veri alpini, anche il generale Iroso non è morto, è semplicemente andato avanti, per restare comunque sempre nei nostri cuori». Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ricorda l'epopea del mulo Iroso, l'ultimo mulo alpino rimasto in vita, con la matricola 212 ancora stampigliata sullo zoccolo, che è morto a 40 anni. «Tante volte ci siamo incontrati con Iroso - ricorda Zaia - e ogni volta era come ritrovare un vecchio amico, non solo un animale da accarezzare e rispettare. Un amico degli alpini, di...