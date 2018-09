Livelli essenziali di assistenza, Veneto primo in Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀVENEZIA Veneto al primo posto in Italia per la capacità di erogare i Livelli essenziali di assistenza in sanità. Lo attesta il monitoraggio annuale effettuato dal ministero della Salute, che ha valutato oltre 30 parametri di efficienza, ponendo la Regione in vetta con 209 punti totali, contro i 208 della Toscana, i 207 del Piemonte, i 205 dell'Emilia Romagna, mentre tutti gli altri si sono fermati sotto la soglia dei 200 punti. «Un successo il cui merito va prima di tutto ai nostri sanitari, capaci di andare spesso anche oltre i...