Livelli di assistenza sanitari Il Veneto perde il primato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀVENEZIA Dopo un anno al vertice assoluto, il Veneto perde il primato nazionale nell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), per via di alcuni scostamenti in materia di vaccini. Stando alla classifica diffusa dal ministero della Salute e relativa al 2017, il Piemonte lo fa scendere al secondo posto, per effettuare un doppio sorpasso che gli vale il gradino più alto del podio. Quanto al resto del Nordest, mentre il Friuli Venezia Giulia e il Trentino si collocano a metà graduatoria, l'Alto Adige è ultimo, addirittura...