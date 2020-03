LA TRAGEDIA

BATTAGLIA TERME Prima la lite, poi la caduta sui binari e il treno che investe la coppia. Dramma ieri sulla linea ferroviaria Padova Bologna, in località Battaglia Terme. Il Frecciarossa delle 12,55 Napoli-Venezia ha investito due persone all'altezza dello scalo ferroviario della cittadina. Non hanno avuto scampo Miro Menandro, 40 anni, e la compagna Simonetta Zanellato, 50 anni. Incredibile la dinamica accertata dagli agenti della Polizia ferroviaria del compartimento di Padova e dai carabinieri della locale stazione di Battaglia. I due stavano avendo un violento alterco sulla banchina della linea ferroviaria quando, d'improvviso, la donna è caduta sulle rotaie. A quel punto, il compagno ha cercato di farla risalire afferrandola per le spalle, ma il suo peso l'ha sbilanciato, facendolo piombare a sua volta sui binari, proprio quando il Frecciarossa stava passando. Impossibile per i macchinisti evitare l'impatto. «Li ho visti iniziare a discutere quando si trovavano ancora sulla banchina racconta sotto choc una delle persone che ha assistito al drammatico episodio - all'inizio non sembrava un litigio molto violento. Poi hanno attraversato i binari, continuando a gesticolare e a parlare ad alta voce. Sono saliti sulla seconda banchina e hanno fatto qualche metro, sempre litigando. Poi lei è caduta prosegue il testimone e lui ha provato a tirarla su ma le è finito sopra. Il treno è passato qualche secondo dopo».

Secondo altre testimonianze, fra i due sarebbero anche volate parole grosse, prima dell'attraversamento dei binari e del drammatico epilogo. Nell'immediatezza del tragico episodio, si era pure diffusa la voce che la coppia si fosse abbracciata prima di saltare sulle rotaie. Il che aveva fatto pensare a un patto suicida fra i due. La ricostruzione, alla fine, è stata però esclusa. La coppia, senza fissa dimora e con una pesante situazione di disagio e di abuso di alcol alle spalle, era conosciuta in tutta la cittadina per la sua vita difficile. Lui, per un certo periodo, era stato anche seguito dai servizi sociali. Forti ritardi alla circolazione dei treni, a causa dell'interruzione della linea. Nel complesso, hanno subìto ritardi e cancellazioni sei convogli regionali e tre Frecciarossa. Il regionale Rovigo-Venezia delle 13,27 è stato addirittura soppresso. Due Frecciarossa, infine, sono stati indirizzati su un percorso alternativo su Verona con ritardi fino a novanta minuti.

