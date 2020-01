Lite sui turni, i vigili urbani di Padova sfidano il prefetto

LO SCONTRO

PADOVA Riorganizzazione dei turni della Polizia locale padovana, ora i sindacati sfidano anche il prefetto. Renato Franceschelli, infatti, non esclude la precettazione degli agenti, il prossimo 7 febbraio, quando ad arrivare nella città del Santo sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si fa, dunque, sempre più duro lo scontro tra i vigili e l'amministrazione comunale sull'abolizione del sabato festivo.

SEI GIORNI

A far salire i vigili padovani sulle barricate è la decisione del comandante Lorenzo Fontolan di riorganizzare gli orari di servizio. Storicamente i vigili hanno sempre lavorato sei giorni su sette, 5 ore e 50 al giorno, con una domenica lavorativa al mese. Nel 2016, però, l'ex sindaco Massimo Bitonci e l'allora comandante Antonio Paolocci stravolsero tutto: cinque giorni lavorativi per sette ore al giorno, con due weekend a casa su quattro. La nuova proposta, che entrerà in vigore a partire dal 1° marzo, prevede invece sei giorni lavorativi per sei ore al giorno. Una circostanza che ha fatto scattare un muro contro muro tra la Rsu del Comune e la giunta Giordani.

IL MESSAGGIO

L'annuncio di sciopero per il 7 febbraio ha indotto il prefetto Renato Franceschelli a non escludere la precettazione. Ha tuonato ieri Salvatore Livorno, della segreteria Uil Fpl: «Leggiamo, non senza stupore, che viene ventilata un'ipotesi di precettazione del personale del corpo di Polizia locale il prossimo 7 febbraio, giorno di arrivo del presidente della Repubblica. Siamo ben consapevoli delle regole dettate dalla legge sui servizi pubblici locali, ma esigiamo rispetto e tutela dei nostri diritti e faremo ciò che i lavoratori della Polizia locale ci daranno mandato di fare, nel rispetto della legge, ma anche delle prerogative sindacali». Insomma, il messaggio è chiaro: il sindacato non ha alcuna intenzione di fare passi indietro rispetto agli scioperi programmati da qui alla prossima estate. «Vorrei ricordare che a Padova non manca certamente la presenza di forze dell'ordine di numerosi corpi dello Stato», ha aggiunto Francesco Scarpelli, sempre della Uil, che non ha rinunciato a punzecchiare il comandante Fontolan : «Per quanto riguarda il giudizio dell' opinione pubblica, che il Comandante vuole rimarcare, siamo sicuri che la stessa saprà ben giudicare per quanto di eccellente fa la Polizia locale ogni giorno, da 151 anni».

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA