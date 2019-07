Liste d'attesa, il Veneto da record

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE DIFFERENZEVENEZIA Se il medico prescrive una visita specialistica urgente, in quanto tempo l'Ulss deve fissarla? La risposta esatta è: dipende. Dipende, cioè, da dove ci si ammala e dove ci si va a curare. Prima ancora di avere l'autonomia differenziata (ammesso che prima o poi arrivi), il Veneto batte infatti Roma quanto a tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali e di quelle in regime di ricovero. Il Piano nazionale per il governo delle liste d'attesa fissa infatti un massimo di 72 ore per le visite urgenti. Il Veneto, invece, dice...