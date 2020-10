Roberta Vianello si era definita «orgogliosa», dopo aver partecipato agli incontri con gli altri neo-eletti consiglieri regionali, prima a Venezia insieme a Luca Zaia e Matteo Salvini, poi a Roma di nuovo con il segretario federale della Lega. Ieri è però arrivata la doccia fredda, con l'esclusione della 49enne di Fiesso d'Artico dalla proclamazione degli eletti. Ma la candidata della lista Zaia Presidente è già pronta a passare al contrattacco, presentando ricorso al Tar del Veneto contro il provvedimento della Corte d'Appello. Dalla sua parte la zaiana, che è assessore ai Lavori pubblici e alla Protezione civile nel proprio Comune, avrà anche la Lega, di cui è consigliera nel direttivo locale. Non a caso era stato il deputato leghista Giuseppe Paolin, nella sua qualità di delegato e rappresentante del candidato governatore Luca Zaia, a firmare la memoria presentata in opposizione alle osservazioni firmate dal Movimento 5 Stelle. I leghisti sostengono infatti la tesi secondo cui la soglia di sbarramento del 3% deve valere per la singola lista, in quanto «qualsivoglia diversa interpretazione» altrimenti «finirebbe per agevolare, del tutto illogicamente, le coalizioni composte da un'unica lista rispetto a quelle multipartitiche». (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA