Legge elettorale, sfida Pd al governatore: «Venga in aula»

LA POLEMICAVENEZIA E adesso, sulla nuova legge elettorale della Regione Veneto, il Pd lancia la sfida al governatore Luca Zaia. A farlo è Graziano Azzalin che invita il presidente a presentarsi martedì prossimo in aula a Palazzo Ferro Fini «per approvare» o per «disconoscere» il testo preparato dalla sua maggioranza. Il punto controverso è l'eliminazione del tetto di due mandati per i consiglieri regionali (ma non per la giunta), visto che, stando a quanto si racconta a palazzo, il governatore nulla sapeva della nuova norma e,...