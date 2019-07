Lega, totonomi per gli 8 commissari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI SCENARIVENEZIA Archiviata l'èra di Toni Da Re con la nomina da parte del Capitano Matteo Salvini del nuovo commissario veneto Lorenzo Fontana, cioè il ministro della Famiglia, ora per la Lega si apre una nuova fase: quella della scelta dei commissari provinciali. Fontana - che ha già detto che si muoverà d'intesa con il governatore Luca Zaia e che coinvolgerà il capogruppo in consiglio regionale Nicola Finco - dovrà individuare otto persone cui affidare la guida del partito nelle rispettive province. Otto anche se le province in...